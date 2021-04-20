Карпин выразил поддержку главе судейского комитета РФС Хачатурянцу

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил поддержку главе судейского комитета Российского футбольного союза Ашоту Хачатурянцу.

«Двумя руками за те решения, которые принимает Ашот Хачатурянц. Не акцентировал бы внимание только на решении по арбитру Вилкову, говорю в принципе о переменах в судействе. Пришло время принимать жёсткие меры. Те меры, которые приняты и о которых знают все, всколыхнуло это болото. Уже давно назрела необходимость решительных мер. Все говорят о том, что это длится не годами, а десятилетиями. Именно поэтому выражаю поддержку главе судейского комитета РФС», — приводит слова Карпина «Рейтинг букмекеров».

Ранее с заявлениями в поддержку Хачатурянца выступили «Краснодар», «Ростов», «Спартак», ЦСКА, «Ахмат» и «Рубин». Также доверие главе судейского комитета выразили президент «Урала» Григорий Иванов и спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.