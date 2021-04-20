Стала известна зарплата Тедеско в «Спартаке»

Стала известна зарплата главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско. Немецкий специалист получит 275 млн рублей (€ 3,5 млн) за сезон-2020/2021, информирует телеграм-канал BlackMirror.

Кроме того, в контракте Тедеско предусмотрен финансовый бонус в размере 44 млн рублей, если «Спартак» займёт второе место в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

Стоит отметить, что зарплатная ведомость с такими цифрами была отправлена на согласование руководству «Спартака». Была ли по итогу согласована эта ведомость или же в неё внесли корректировки — не уточняется.

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года. Интерес к Доменико проявляют «Шальке-04» и франкфуртский «Айнтрахт».