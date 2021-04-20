Хачатурянц — об отстранении Вилкова: умные люди должны это услышать. Сигнал есть

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал отстранение арбитра Михаила Вилкова.
«Я в любом случае встречусь с Вилковым после 26 апреля. По-мужски поговорить? По-мужски (смеётся), в любом формате, в котором Михаилу будет интересно поговорить со мной. Я же с ним после дисквалификации разговаривал, вызвал к себе, объяснил, почему первый раз дисквалифицировали, предупредил, что это шанс начать с чистого листа, вернуть доверие. Я обо всём Вилкова предупреждал, так же — по-мужски.
Есть ли надежда, что это последнее отстранение? Умные люди должны это услышать, всё меняется, сигнал есть. Очень надеюсь на новую кровь: в середине сезона будут судьи, которые получат лицензию VAR. Нужны новые молодые лица», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 20 апреля 2021
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