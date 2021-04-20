Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хачатурянц — об отстранении Вилкова: умные люди должны это услышать. Сигнал есть

Хачатурянц — об отстранении Вилкова: умные люди должны это услышать. Сигнал есть
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал отстранение арбитра Михаила Вилкова.

«Я в любом случае встречусь с Вилковым после 26 апреля. По-мужски поговорить? По-мужски (смеётся), в любом формате, в котором Михаилу будет интересно поговорить со мной. Я же с ним после дисквалификации разговаривал, вызвал к себе, объяснил, почему первый раз дисквалифицировали, предупредил, что это шанс начать с чистого листа, вернуть доверие. Я обо всём Вилкова предупреждал, так же — по-мужски.

Есть ли надежда, что это последнее отстранение? Умные люди должны это услышать, всё меняется, сигнал есть. Очень надеюсь на новую кровь: в середине сезона будут судьи, которые получат лицензию VAR. Нужны новые молодые лица», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021