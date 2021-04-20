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Хачатурянц ответил на вопрос о возможном приглашении иностранных судей на матчи РПЛ

Хачатурянц ответил на вопрос о возможном приглашении иностранных судей на матчи РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц высказался о возможности приглашения иностранных арбитров в чемпионат России.

«Что касается варианта с приглашением иностранца, то это тупиковая история. Приглашение иностранцев означает, что своих никогда не вырастим. Им платят большие деньги, потому что хорошие за маленькие деньги сюда не приезжают. Их ответственность не очень велика. Считаю, что это неперспективное направление», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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