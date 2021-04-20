Хачатурянц: Лапочкин мне не говорил, что собирается завершать карьеру

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал отстранение арбитра Сергея Лапочкина.
«Лапочкин мне не говорил, что собирается завершать карьеру. Его отстранение — грустное событие, он очень профессиональный человек. Это просто игнорирование простых правил о том, что нужно докладывать и отражать в рапортах. Я пытаюсь объяснить всем нашим судьям, что игнорировать такие правила нельзя», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, футбольный арбитр Сергей Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 90 дней. В 2020 году появилась информация, что российский судья, обслуживавший один из матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. Сообщалось, что речь может идти о Лапочкине. Судья проходил проверку на полиграфе, но это не было связано со ставками.
- 20 апреля 2021
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