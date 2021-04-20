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Хачатурянц: Лапочкин мне не говорил, что собирается завершать карьеру

Хачатурянц: Лапочкин мне не говорил, что собирается завершать карьеру
Футбол / РПЛ 0
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Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал отстранение арбитра Сергея Лапочкина.

«Лапочкин мне не говорил, что собирается завершать карьеру. Его отстранение — грустное событие, он очень профессиональный человек. Это просто игнорирование простых правил о том, что нужно докладывать и отражать в рапортах. Я пытаюсь объяснить всем нашим судьям, что игнорировать такие правила нельзя», — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, футбольный арбитр Сергей Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 90 дней. В 2020 году появилась информация, что российский судья, обслуживавший один из матчей «Спартака», мог быть причастен к ставкам на тотализаторе. Сообщалось, что речь может идти о Лапочкине. Судья проходил проверку на полиграфе, но это не было связано со ставками.

Судья Сергей Лапочкин отстранён от футбольной деятельности на 90 дней
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