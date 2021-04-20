«Только если меня заставят». Тренер «Сассуоло» заявил о нежелании играть с «Миланом»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби поделился мнением о создании Суперлиги и сообщил, что не хочет выводить команду на матч итальянской Серии А с «Миланом», который состоится завтра, 21 апреля.
«Я обсуждал с игроками Суперлигу полчаса. Правильно было поговорить об этом с ними. Меня злит то, что произошло накануне. Футбол принадлежит всем. Объявить о создании Суперлиги можно было открыто, а не публиковать пресс-релизы в полночь. Я не хотел бы играть с «Миланом», потому что этот клуб — один из основателей Суперлиги. Я сказал об этом генеральному директору «Сассуоло» Джованни Карневали и игрокам. Только если Карневали и клуб заставят меня выйти на матч, я выйду», — приводит слова Де Дзерби Sosfanta.
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».
- 20 апреля 2021
-
19:51
-
19:50
-
19:33
-
19:16
-
19:08
-
18:47
-
18:23
-
18:17
-
18:16
-
18:12
-
18:10
-
18:02
-
17:52
-
17:50
-
17:39
-
17:35
-
17:16
-
16:56
-
16:55
-
16:44
-
16:30
-
16:13
-
16:03
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:29
-
15:24
-
15:22
-
15:00
-
14:59
-
14:55
-
14:41
-
14:35
-
14:28