«Только если меня заставят». Тренер «Сассуоло» заявил о нежелании играть с «Миланом»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби поделился мнением о создании Суперлиги и сообщил, что не хочет выводить команду на матч итальянской Серии А с «Миланом», который состоится завтра, 21 апреля.



«Я обсуждал с игроками Суперлигу полчаса. Правильно было поговорить об этом с ними. Меня злит то, что произошло накануне. Футбол принадлежит всем. Объявить о создании Суперлиги можно было открыто, а не публиковать пресс-релизы в полночь. Я не хотел бы играть с «Миланом», потому что этот клуб — один из основателей Суперлиги. Я сказал об этом генеральному директору «Сассуоло» Джованни Карневали и игрокам. Только если Карневали и клуб заставят меня выйти на матч, я выйду», — приводит слова Де Дзерби Sosfanta.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».