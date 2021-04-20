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Появилась черновая зарплатная ведомость «Спартака». Самый высокооплачиваемый — Зобнин

Появилась черновая зарплатная ведомость «Спартака». Самый высокооплачиваемый — Зобнин
Футбол / РПЛ 0
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На просторах сети Интернет появилась черновая зарплатная ведомость московского «Спартака» на сезон-2020/2021. Документ с такими цифрами был отправлен на согласование руководству красно-белых. Была ли по итогу согласована эта ведомость или же в неё внесли корректировки — не уточняется, информирует телеграм-канал BlackMirror.

Согласно опубликованным данным, самым высокооплачиваемым футболистом «Спартака» является российский полузащитник Роман Зобнин — его зарплата за сезон-2020/2021 составит практически € 3,5 млн.

Предполагаемые зарплаты других футболистов «Спартака» (округлены до сотых):

  • Илья Кутепов — € 2,3 млн;
  • Самуэль Жиго — € 2,27 млн;
  • Георгий Джикия — € 2 млн;
  • Гус Тиль — € 1,95 млн;
  • Айртон — € 1,92 млн;
  • Эсекиэль Понсе — € 1,72 млн;
  • Джордан Ларссон — € 1,55 млн;
  • Александр Максименко — € 1,49 млн;
  • Александр Селихов — € 1,49 млн;
  • Аяз Гулиев — € 1,38 млн;
  • Александр Соболев — € 1,15 млн;
  • Зелимхан Бакаев — € 1,1 млн.
Стала известна примерная зарплата Тедеско в «Спартаке»
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