Появилась черновая зарплатная ведомость «Спартака». Самый высокооплачиваемый — Зобнин

На просторах сети Интернет появилась черновая зарплатная ведомость московского «Спартака» на сезон-2020/2021. Документ с такими цифрами был отправлен на согласование руководству красно-белых. Была ли по итогу согласована эта ведомость или же в неё внесли корректировки — не уточняется, информирует телеграм-канал BlackMirror.

Согласно опубликованным данным, самым высокооплачиваемым футболистом «Спартака» является российский полузащитник Роман Зобнин — его зарплата за сезон-2020/2021 составит практически € 3,5 млн.

Предполагаемые зарплаты других футболистов «Спартака» (округлены до сотых):

Илья Кутепов — € 2,3 млн;

Самуэль Жиго — € 2,27 млн;

Георгий Джикия — € 2 млн;

Гус Тиль — € 1,95 млн;

Айртон — € 1,92 млн;

Эсекиэль Понсе — € 1,72 млн;

Джордан Ларссон — € 1,55 млн;

Александр Максименко — € 1,49 млн;

Александр Селихов — € 1,49 млн;

Аяз Гулиев — € 1,38 млн;

Александр Соболев — € 1,15 млн;

Зелимхан Бакаев — € 1,1 млн.