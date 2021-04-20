«Рома» выступила против Суперлиги

«Рома» на официальном сайте выступила с заявлением по поводу Европейской Суперлиги.



«Рома» категорически против этой закрытой системы, которая полностью противоречит духу игры, которую все мы любим. Некоторые вещи важнее денег, и мы по-прежнему привержены итальянскому футболу и европейским соревнованиям, открытым для всех.



Мы с нетерпением ждём продолжения сотрудничества с Серией А, итальянской федерацией, ECA и УЕФА. Болельщики и доступный для всех футбол — это сердце нашего спорта, и об этом нельзя забывать», — говорится в заявлении.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».