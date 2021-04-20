Исполнительный директор «Милана»: Суперлига захватит воображение миллиардов фанатов
Исполнительный директор «Милана» Иван Газидис поделился мнением о Европейской Суперлиге.
«Мы уверены, что этот новый турнир захватит воображение миллиардов футбольных фанатов по всему миру. Суперлига обеспечить ценность и поддержку всей футбольной пирамиды за счёт больших финансовых вливаний», — приводит слова Газидиса Goal.com.
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».
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