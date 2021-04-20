Пирло — о Суперлиге: Аньелли объяснил нам суть проекта и вселил большое доверие

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал участие «старой синьоры» в новообразованном турнире — Европейской Суперлиге. Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли стал одним из руководителей нового проекта.

«За несколько последних лет произошло множество изменений. Я не самый подходящий человек, чтобы это объяснять. Наш президент находится в гуще событий и станет тем, кто объяснит ситуацию, как это делают президенты других клубов.

Аньелли приехал к команде сегодня утром, мы видимся с ним почти каждый день, он рядом с командой. Он объяснил суть проекта и вселил в нас большое доверие, но, как он сказал, самое главное — продолжать работать.

Суперлигу оценивают по-разному, но не мне о ней говорить. Мы уверены в будущем, потому что у «Ювентуса» есть современный президент, который умеет давать объяснения по поводу таких вещей. И это правильно с его стороны», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».