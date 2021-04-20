«Для России это хорошо». Федун — о создании Суперлиги
Владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что создание Европейской Суперлиги может сыграть на руку российским клубам, представительство которых в Лиге чемпионов увеличится.
«Для России это хорошо. Расширится наше представительство в Лиге чемпионов, а Лига чемпионов будет более успешным проектом, чем Суперлига», — приводит слова Федуна официальный сайт РБК.
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».
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