Леонид Федун назвал способ моментально «раздавить» Европейскую Суперлигу

Владелец «Спартака» Леонид Федун не считает, что Европейская Суперлига может стать существенной преградой для ФИФА или УЕФА. Функционер назвал способ, благодаря которому футбольные ассоциации смогут легко подавить новообразованный проект.

«Если ФИФА и УЕФА реально не согласны с этой позицией, они могут сказать, что все те рекламодатели, без которых этот проект не стоит ничего, которые будут предлагать бренды для рекламирования этой Суперлиги, они будут подвергаться бойкоту со стороны всех остальных любителей футбола. Вот если это будет объявлено, проект моментально закроется», — приводит слова Федуна официальный сайт РБК.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм».