«Бавария» — «Байер»: составы команд на матч 30-го тура Бундеслиги

Стали известны стартовые составы «Баварии» и леверкузенского «Байера» на матч 30-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Начало матча — в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Бавария» — «Байер».



«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Дэвис, Эрнандес, Алаба, Киммих, Мусиала, Коман, Мюллер, Шупо-Мотинг.



«Байер»: Градецки, Тапсоба, Фримпонг, Синкгравен, С. Бендер, Та, Паласиос, Арангис, Бэйли, Диаби, Шик.

Мюнхенская «Бавария» в 29 матчах набрала 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021. Леверкузенский «Байер» (47) — на шестом месте. В тройку лидеров турнира входят «РБ Лейпциг» (61) и «Вольфсбург» (54).