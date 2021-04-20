Кепа — в стартовом составе «Челси» на матч с «Брайтоном»

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Брайтон энд Хоув Альбион» на матч 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Челси»: Кепа Аррисабалага, Кристенсен, Зума, Рюдигер, Алонсо, Джеймс, Хаверц, Маунт, Жоржиньо, Пулишич, Зиеш.



Запасные: Э. Менди, Аспиликуэта, Эмерсон, Чилуэлл, Гилмор, Канте, Жиру, Вернер, Хадсон-Одои.



«Брайтон»: Санчес, Уайт, Данк, Бёрн, Уэбстер, Велтман, Мак Аллистер, Биссума, Троссард, Гросс, Уэлбек.



Запасные: Стил, Лаллана, Модер, Проппер, Альсате, Искьердо, Джаханбакш, Зачири, Мопе.



«Челси» в 31 матче набрал 54 очка и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Чайки» (33) — на 16-м месте.



Матч первого круга «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси» состоялся 14 сентября 2020 года и завершился победой лондонцев со счётом 3:1.