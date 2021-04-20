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Стала известна схема распределения денег между участниками Суперлиги

Стала известна схема распределения денег между участниками Суперлиги
Футбол / Прочие турниры 0
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Стала известна схема распределения бюджета Европейской Суперлиги между участниками турнира.

Как информирует издание El Pais, общий бюджет турнира составит около € 3,5 млрд. В случае, если у Суперлиги будет 15 клубов-основателей, то средства распределятся так:

  • 6 клубов получат по € 350 млн;
  • 4 клуба получат по € 225 млн;
  • 2 клуба получат по € 112,5 млн;
  • 3 клуба получат по € 100 млн.

По данным источника, старт турнира запланирован на 2022 год.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».

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