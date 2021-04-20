Фанаты «Челси» празднуют новость о выходе клуба из состава участников Суперлиги. Видео

Болельщики «Челси», собравшиеся у стадиона «Стэмфорд Бридж», бурно отреагировали на решение клуба о возможном выходе из состава участников Европейской Суперлиги.



Сначала фанаты синих выкрикивали оскорбления в адрес президента «Реала» Флорентино Переса, который является председателем новообразованного турнира.



«К чёрту Переса! К чёрту Суперлигу! «Челси», «Челси», – кричали фанаты после появления новостей о том, что лондонский клуб готовит документы для выхода из числа участников турнира.

Ликование фанатов «Челси» после новости о выходе клуба из Суперлиги

Ранее стало известно, что «Челси» намерен покинуть Европейскую Суперлигу. Лондонский клуб готовит документы для того, чтобы выйти из состава участников нового турнира.



Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».