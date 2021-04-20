Роман Абрамович лично принял решение о выходе «Челси» из Европейской Суперлиги

Стали известны подробности принятия решения о выходе «Челси» из состава Европейской Суперлиги.



Как сообщает британский журналист Мэтт Лоу, решение о выходе «Челси» из числа участников Европейской Суперлиги было принято лично владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем.



По данным источника, Абрамович решил, что клуб больше не может продолжать настаивать на создании турнира. Владелец синих провел совещание с членами правления клуба и разрешил начать подготовку документов о выходе «Челси» недавно созданного турнира.



Ранее болельщики лондонцев устроили акции протеста у стадиона «Стэмфорд Бридж» перед началом матча 32-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион». К фанатам выходил технический советник «Челси» Петр Чех.



Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».

Фанаты «Челси» празднуют новость о выходе клуба из состава участников Суперлиги. Видео