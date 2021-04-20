14 клубов АПЛ в ближайших матчах выйдут на разминку в футболках с логотипом Лиги чемпионов

В английской Премьер-лиге продолжается противостояние клубов на фоне новостей о создании Европейской Суперлиги.
По информации The lndependent, 14 клубов АПЛ, не вошедших в состав участников Суперлиги, присоединятся к акции, которую вчера перед матчем 32-го тура провёл «Лидс Юнайтед». Футболисты «павлинов» вышли на предматчевую разминку в футболках с логотипом Лиги чемпионов УЕФА и надписями: «Заслужите это» на лицевой стороне и «Футбол для болельщиков» на спине.
Сегодня, 20 апреля, сотрудники 14 клубов АПЛ начали работу над дизайном футболок, в которых игроки будут выходить на предматчевую разминку в ближайших матчах АПЛ. Клубы, не вошедшие в Суперлигу, планируют единогласно высказываться по всем вопросам, связанным с новым турниром.
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».
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