Американские владельцы «Арсенала», «МЮ» и «Ливерпуля» продолжают поддерживать Суперлигу

Американские владельцы «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» продолжают поддерживать проект Европейской Суперлиги, сообщает The Anfield Talk, ссылаясь на The Times.
Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» покинул состав участников Суперлиги.
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».
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