Гари Линекер отреагировал на новости о выходе английских клубов из Суперлиги

Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер отреагировал на новости о выходе «Челси» и «Манчестер Сити» из числа участников Европейской Суперлиги.



«Теперь мяч вновь у нас», — написал 60-летний англичанин на своей странице в «Твиттере».



Сегодня, 20 апреля, «Челси» после беспорядков у стадиона «Стэмфорд Бридж» объявил о выходе из состава участников Суперлиги. Их примеру уже последовали ещё четыре английские команды («Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»). Пока из «большой шестёрки» не последовала реакция только лишь от «Тоттенхэм Хотспур».



Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».

Линекер — о Суперлиге: если фанаты выступят против антифутбольной пирамиды, остановят её