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Источник: «МЮ», «Ливерпуль» и «Арсенал» покидают Суперлигу

Источник: «МЮ», «Ливерпуль» и «Арсенал» покидают Суперлигу
Футбол / Англия 0
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«Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» покинули состав участников Европейской Суперлиги, сообщает ndykaila News в «Твиттере».

Ранее появилась информация, что американское руководство «МЮ», «Ливерпуля» и «Арсенала» продолжает поддерживать проект Суперлиги.

Напомним, лондонский «Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» покинули состав участников Суперлиги.

Проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».

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