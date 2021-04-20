Де Брёйне: до сих пор остаюсь маленьким мальчиком, который просто любит играть в футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне поделился мнением о ситуации, сложившейся вокруг Европейской Суперлиги.
«Этот парень уезжает из маленького бельгийского городка, мечтая играть на самом высоком уровне из возможных. Я играл в чемпионате Бельгии, Бундеслиге и АПЛ. И с гордостью представлял свою страну, выступая за сборную. Я работал и боролся со всеми, чтобы попытаться выиграть всё, что только возможно.
Но самое главное слово для меня всегда было – СОРЕВНОВАНИЕ. Учитывая, какие события происходят в последние несколько дней, сейчас настал тот самый момент, когда нужно объединиться и выработать совместное решение. Мы знаем, что это футбол — большой бизнес. Я понимаю, что являюсь его частью. Но я до сих пор остаюсь тем маленьким мальчиком, который просто любит играть в футбол.
В данном случае речь идёт не о конкретной организации. Речь о мировом футболе. Давайте продолжим вдохновлять последующие поколения футболистов и будем дарить фанатам возможность мечтать», – написал Де Брёйне на своей странице в "Твиттере".
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Ранее участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако сегодня многие из перечисленных выше команд объявили о выходе из состава участников этого турнира.
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