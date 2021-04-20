«РБ Лейпциг» проиграл одному из аутсайдеров Бундеслиги
В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Кёльн» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В начале второго тайма, на 46-й минуте, счёт открыл полузащитник «Кёльна» Йонас Хектор. На 59-й минуте хавбек «РБ Лейпциг» Амаду Айдара сравнял счёт. Через одну минуту Хектор оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.
«Кёльн» набрал 26 очков и занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. «РБ Лейпциг» (61) — на втором месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария» (68). В следующем туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на своём поле сыграет с «Штутгартом», а «Кёльн» проведёт встречу с «Аугсбургом».
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