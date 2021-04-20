Акции «МЮ» резко дешевеют на фоне новостей о выходе клуба из Суперлиги

Фондовые рынки продолжает будоражить новость о выходе множества клубов из состава Европейской Суперлиги.



Акции «Манчестер Юнайтед» сегодня, 20 апреля, подешевели уже более чем на 6%. Инвесторы ринулись продавать акции «красных дьяволов» на фоне новостей о выходе «МЮ» из состава участников Суперлиги и ухода Эда Вудворда с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед».



Фондовый рынок резко поменял настроения — вчера на фоне новостей о создании Европейской Суперлиги инвесторы ринулись скупать акции футбольных клубов, поскольку они предсказывают большие потоки новых доходов, даже несмотря на противодействие со стороны ФИФА, УЕФА и национальных лиг. За вчерашний день акции «МЮ» подорожали на 11%.



Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Турнир придумывался в противовес Лиге чемпионов.

Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед»