Червиченко: хорошо, что Суперлига развалится. Европейцы дурнее стали, выдумали аферу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном роспуске Европейской Суперлиги.

«Видимо, моё предположение, что Суперлига — это афера и провокация, было верным. Я изначально не понимал, как это может работать. Когда менеджеры пытаются отобрать деньги у уже сложившейся структуры, которая опутала весь мир. Было глупо предполагать, что ФИФА и УЕФА отдадут всё без боя. Вообще в последнее время замечаю, что у европейцев проскакивают глупости. Может, это последствия коронавируса. Дурнее стали. Изначально было больше непонятного, чем ясного. С другой стороны, жаль. У наших клубов было бы больше шансов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. А если бы всех этих футболистов ещё и от чемпионатов мира и Европы отлучили, то у нас тоже были бы неплохие шансы. Так что нам радоваться особо не стоит. В Суперлиге мы бы всё равно не участвовали.



В целом хорошо, что Суперлига развалится. Эти ребята трансферами по 200 млн и безумными зарплатами загнали себя в ситуацию, когда их участие в стандартных турнирах никак не покрывает их траты. Вот они и выдумали эту аферу, чтобы выбираться из ямы. Не прошло — и хорошо. Как мне показалось, это был аферистический ход, чтобы в рамках Лиги чемпионов выбить себе какие-то условия. Может, хотели начинать с другого этапа, намутить себе какие-то ништячки. Возможно, на это и пойдут, чтобы угомонить скандал.



В этой ситуации надо смотреть на немцев. Англичане — жулики и мировые спекулянты, с ними всё ясно. И вашим, и нашим, и за два раунда лезгинку спляшем. А «Бавария» и «Боруссия» рационально поступили. Деньги деньгами, но всё остальное — какое-то бесовство», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.