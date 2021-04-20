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Федун: Суперлига разваливается, не успев создаться. Даже нормальный блеф не получился

Федун: Суперлига разваливается, не успев создаться. Даже нормальный блеф не получился
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном роспуске Европейской Суперлиги.

«У них даже нормальный блеф не получился. Как я и говорил, Суперлига, не успев создаться, начала разваливаться. Для меня это очевидно. Теперь УЕФА не должна гнуться перед суперклубами и перераспределять в их пользу доходы от Лиги чемпионов», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» также покинули состав участников Европейской Суперлиги.

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