«Реалу» могут запретить участие в еврокубках, пока Флорентино Перес не уйдёт в отставку

Мадридскому «Реалу» могут запретить участие в европейских соревнованиях, пока на должности президента клуба остаётся Флорентино Перес, сообщает BVB Newsblog со ссылкой на Telegraph Sport.

Такие санкции для «Реала» обусловлены тем, что Флорентино Перес был назначен на пост главы Европейской Суперлиги, создание которой крайне негативно восприняли ФИФА и УЕФА.

Сегодня появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.



Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».