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Флорентино Перес: не беспокоюсь по поводу возможного выхода клубов из Суперлиги

Флорентино Перес: не беспокоюсь по поводу возможного выхода клубов из Суперлиги
Футбол / Испания 0

Президент мадридского «Реала» и Европейской Суперлиги Флорентино Перес отметил, что не обеспокоен возможным выходом клубов из нового турнира.

«Я не беспокоюсь по поводу возможного выхода клубов из европейской Суперлиги. Ситуация настолько серьёзна, что все согласны осуществить этот проект и искать решения. Ни на кого не давили. Убеждён, что «Пари Сен-Жермен» и «Бавария» ещё присоединятся к нам, хотя с ними разговоров у нас не было.

Конечно же, мы будем играть в еврокубках. Угрозы и оскорбления — это неправильно. Никаких санкций не будет, поскольку мы защищены законом и здравым смыслом», — приводит слова Переса L'Equipe.

Стоит отметить, что данное интервью Переса записывалось ранее и было опубликовано только сейчас.

«Реалу» могут запретить участие в еврокубках, пока Флорентино Перес не уйдёт в отставку
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