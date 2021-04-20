Губерниев: Суперлига — фуфло. Все думают о бабках, которые осядут у воротил из США

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу возможного роспуска Европейской Суперлиги.

«Я уже говорил, что идея Суперлиги абсолютно экономическая и никакого отношения к футболу и спорту не имеет. Европа заключила беспрецедентное экономическое соглашение с Китаем. В Америке экономический подъём, и понятно, что они на фоне событий «Северного потока» пытаются свою экспансию распространить на Европу. Футбол стал заложником и никто не думает о зрителях и красоте игры. Все думают о бабках, которые осядут в кошельках у воротил из США.



Огромные молодцы французы, тот же Макрон, Борис Джонсон, даже несмотря на прессинг, вызванный выходом из ЕС. «Бавария» — тоже молодцы, Меркель молчит, но великий клуб показал, что ни у кого ничего не выйдет. Немцы сказали, что не нужно распространять свои правила на суверенные государства Европы и большие лиги, которые популярны по всему миру.



Идея Суперлиги, которая прикрывается большими словами, — галимое фуфло. Они просто хотят с американцами заработать кучу бабок. Но Европа, которая хоть и старушка, но играет мускулами и сделать это им не позволит. Особенно опираясь на мощную позицию России. Планы по созданию Суперлиги обречены.



В отличие от 1917 года, когда большевики победили, ситуация будет другой. Корнилов останется жив, белое движение возьмёт вверх и будет строить прекрасное, экономически сильное футбольное государство в Европе. Конечно, с участием мощной и демократической России», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.