Арсен Венгер: не удивлён, что вся эта шумиха с Суперлигой длилась недолго

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава отдела развития футбола ФИФА Арсен Венгер отреагировал на новости о выходе английских клубов из состава участников Европейской Суперлиги.



«Я не удивлён, что вся эта шумиха с Суперлигой длилась недолго. Я с самого начала не верил, что это произойдёт. Данный турнир игнорировал основные принципы спортивных соревнований. Если вы проигнорируете это, то вы просто поубиваете внутренние лиги, и фанаты никогда с этим не согласятся. Такое развитие событий справедливо», — сказал Венгер в интервью beIN Sports.



Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание закрытой лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Турнир задумывался как противовес Лиге чемпионов.

Арсен Венгер: идея Суперлиги далеко не продвинется