«Бавария» обыграла «Байер» в домашнем матче Бундеслиги

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала леверкузенский «Байер». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На седьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг. Через шесть минут полузащитник Йозуа Киммих упрочил преимущество хозяев в счёте и установил итоговый счёт встречи.



Мюнхенская «Бавария» набрала 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. Леверкузенский «Байер» (47) — на шестом месте.



В других матчах 30-го тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» дома обыграл «Аугсбург» со счётом 2:0, а «Арминия» на своём поле одолела гельзенкирхенский «Шальке» (1:0).