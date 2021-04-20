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«Бавария» обыграла «Байер» в домашнем матче Бундеслиги

«Бавария» обыграла «Байер» в домашнем матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 30-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» принимала леверкузенский «Байер». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На седьмой минуте встречи счёт открыл нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг. Через шесть минут полузащитник Йозуа Киммих упрочил преимущество хозяев в счёте и установил итоговый счёт встречи.

Мюнхенская «Бавария» набрала 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2020/2021. Леверкузенский «Байер» (47) — на шестом месте.

В других матчах 30-го тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» дома обыграл «Аугсбург» со счётом 2:0, а «Арминия» на своём поле одолела гельзенкирхенский «Шальке» (1:0).

Германия - Бундеслига. 30-й тур
20 апреля 2021, вторник. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 0
Байер
Леверкузен
1:0 Шупо-Мотинг – 7'   2:0 Киммих – 13'
Германия - Бундеслига. 30-й тур
20 апреля 2021, вторник. 21:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
2 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Хинтереггер – 37'   2:0 Силва – 58'
Германия - Бундеслига. 30-й тур
20 апреля 2021, вторник. 21:30 МСК
Арминия
Билефельд
Окончен
1 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 Клос – 50'
Удаления: нет / Тшау – 71'
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