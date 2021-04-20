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Гендиректор АПЛ: мы не злимся на клубы, мы злимся на их руководство

Гендиректор АПЛ: мы не злимся на клубы, мы злимся на их руководство
Футбол / Англия 0
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Генеральный директор английской Премьер-лиги Ричард Мастерс прокомментировал попытку британских клубов войти в состав участников Европейской Суперлиги.

«Мы не злимся на шесть клубов, мы злимся на небольшую группу владельцев и генеральных директоров, которые протолкнули это дело», — цитирует Мастерса The Anfield Talk в «Твиттере».

Сегодня появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».

«Манчестер Сити» — первый клуб, официально вышедший из Европейской Суперлиги
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