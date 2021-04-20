Один из глобальных спонсоров «Ливерпуля» разорвал контракт с клубом

Один из спонсоров «Ливерпуля» разорвал контракт с клубом на фоне новостей об участии команды в создании Европейской Суперлиги.



«TRIBUS Ltd как официальный глобальный партнёр футбольного клуба «Ливерпуль», а также член семьи преданных на всю жизнь болельщиков клуба, базирующегося в городе Ливерпуль, заявляет, что не может поддержать стремление владельцев клубов стать участником нового соревнования — Европейской Суперлиги.



Наши ценности находятся на переднем крае всего, что мы делаем, поэтому мы выйдем из партнёрства с клубом «Ливерпуль». Футбол принадлежит болельщикам и объединяет всех нас; он никогда не предназначался для пользы узкого круга людей», — говорится в пресс-релизе TRIBUS.

Фотографию можно увидеть на странице TRIBUS в "Твиттере".

Сегодня, немногим ранее, появились слухи, что «Ливерпуль» собирается покинуть число участников Суперлиги.

Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Изначально участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Турнир задумывался как противовес Лиге чемпионов.