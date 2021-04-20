Президент УЕФА: рад снова приветствовать «Манчестер Сити» в европейской семье

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал официальный отказ «Манчестер Сити» от участия в Европейской Суперлиге, его слова приводит журналист Роб Харрис в «Твиттере».
«Я рад снова приветствовать «Сити» в европейской футбольной семье.
Они проявили большой интеллект, прислушавшись к многочисленным призывам — в первую очередь своих болельщиков, — разъяснявшим жизненно важные преимущества, которые нынешняя система имеет для всего европейского футбола; от победы в финале Лиги чемпионов до первой тренировки молодого игрока в большом клубе.
Как я сказал на Конгрессе УЕФА, чтобы признать ошибку, нужно мужество, но я никогда не сомневался, что у них были способности и здравый смысл, чтобы принять такое решение.
«Сити» — это реальный актив для футбола, и я рад работать с ними для лучшего будущего футбольной Европы», — сказа Чеферин.
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