«Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» и вернулся в зону Лиги чемпионов

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась вничью — 0:0.



Первый тайм прошёл под диктовку хозяев, однако стопроцентных моментов у ворот Роберта Санчеса замечено не было. Самый опасный момент второй половины встречи произошёл на 79-й минуте — полузащитника «Челси» Жоржиньо обокрали вблизи штрафной, далее мяч дошёл до нападающего гостей Дэнни Уэлбека, который нанёс обводящий удар, но угодил в штангу.

Видео опасного удара в исполнении Дэнни Уэлбека

На 91-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник «Брайтона» Бен Уайт.

Подопечные Томаса Тухеля в 32 матчах набрали 55 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая «Вест Хэм Юнайтед» по дополнительным показателям. «Брайтон» (34) — на 16-м месте.



В следующем туре «Челси» встретится как раз с «Вест Хэмом». Матч состоится в субботу, 24 апреля, на домашнем стадионе «молотобойцев». Ближайший матч «Брайтон энд Хоув Альбион» также состоится 24 апреля — «чайки» в гостях сыграют с «Шеффилд Юнайтед».