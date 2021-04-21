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В феврале 66% европейских болельщиков одобрили создание Суперлиги

В феврале 66% европейских болельщиков одобрили создание Суперлиги
Футбол / Прочие турниры 0
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В середине февраля 66% футбольных болельщиков одобрили создание нового турнира для топ-клубов — Европейской Суперлиги, информирует издание AS, ссылаясь на статистический опрос Opinionway.

Опрос проходил с 10 по 15 февраля, в нём приняли участие около 6 300 респондентов. На вопрос «Поддерживаете ли вы создание Суперлиги?» две трети болельщиков ответили положительно. Наибольший процент положительных ответов зафиксирован в Испании (76%), наименьший — в Германии (57%).

Сегодня появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».

Источник: Европейская Суперлига отменена
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