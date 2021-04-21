Клуб четвёртого дивизиона Франции сенсационно вышел в полуфинал Кубка страны
В матче 1/4 финала Кубка Франции «Румийи Вальер» принимал «Тулузу». Встреча прошла на стадионе «Парк де Спортс» в Анси и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Голы за хозяев забили полузащитник Матье Гийо и защитник «Тулузы» Антони Руо, отправивший мяч в собственные ворота.
В другом матче четвертьфинала турнира, который прошёл на стадионе «Хильбер Брютуа» в Перпиньяне, «Монпелье» одолел «Кане Руссийон» со счётом 2:1.
Таким образом, «Румийи Вальер» и «Монпелье» вышли в полуфинал Кубка Франции, а «Тулуза» и «Кане Руссийон» завершили выступление в турнире. Стоит отметить, что «Румийи Вальер» выступает в четвёртом по силе дивизионе Франции. В других четвертьфиналах турнира «Лион» сыграет с «Монако», а «ПСЖ» проведёт встречу с «Анже».
Кубок Франции. 1/4 финала
20 апреля 2021, вторник. 19:45 МСК
Румийи Вальер
Румийи
Окончен
2 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Guillaud – 19' 2:0 Руо – 83' (автогол)
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