Клуб четвёртого дивизиона Франции сенсационно вышел в полуфинал Кубка страны

В матче 1/4 финала Кубка Франции «Румийи Вальер» принимал «Тулузу». Встреча прошла на стадионе «Парк де Спортс» в Анси и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Голы за хозяев забили полузащитник Матье Гийо и защитник «Тулузы» Антони Руо, отправивший мяч в собственные ворота.



В другом матче четвертьфинала турнира, который прошёл на стадионе «Хильбер Брютуа» в Перпиньяне, «Монпелье» одолел «Кане Руссийон» со счётом 2:1.



Таким образом, «Румийи Вальер» и «Монпелье» вышли в полуфинал Кубка Франции, а «Тулуза» и «Кане Руссийон» завершили выступление в турнире. Стоит отметить, что «Румийи Вальер» выступает в четвёртом по силе дивизионе Франции. В других четвертьфиналах турнира «Лион» сыграет с «Монако», а «ПСЖ» проведёт встречу с «Анже».