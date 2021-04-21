«Ференцварош» Сергея Реброва стал чемпионом Венгрии

В матче 30-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош», главным тренером которого является украинский специалист Сергей Ребров, переиграл «Уйпешт» и обеспечил себе чемпионство за четыре тура до завершения сезона, информирует официальный сайт клуба.

«Академия Пушкаша», идущая на втором месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии, отстаёт от лидера на 14 очков.

Это чемпионство стало для «Ференцвароша» третьим подряд. Всего же клуб из Будапешта становился чемпионом страны 32 раза за историю своего существования.

До «Ференцвароша» Сергей Ребров работал главным тренером киевского «Динамо» и саудовского футбольного клуба «Аль-Ахли».

Ранее Ребров признался, что хотел бы вернуться к работе на Украине. При этом специалист заявил, что не готов тренировать в России.