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«Милан» первым среди клубов Серии A отказался от участия в Суперлиге

«Милан» отказался от участия в Европейской Суперлиге, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своём «твиттере».

Таким образом, «Милан» стал первым итальянским клубом, который отказался от участия в турнире.

Ранее проект Европейской Суперлиги покинули пять из шести команд АПЛ. Единственным клубом из английской Премьер-лиги, который пока официально не объявил о снятии с нового турнира, является лондонский «Челси».

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».