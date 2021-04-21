УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за выход из Суперлиги

УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за то, что они откажутся от выступления в Европейской Суперлиге, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, решающую роль в решении клубов АПЛ выйти из Суперлиги были финансовые обещания со стороны УЕФА. При этом, такое предложение не поступило испанским клубам, которые УЕФА рассматривает как главного врага во главе с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Ранее проект Европейской Суперлиги покинули пять из шести команд АПЛ. Единственным клубом из английской Премьер-лиги, который пока официально не объявил о снятии с нового турнира, является лондонский «Челси».

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».