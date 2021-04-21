Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал, чем Котлас лучше Москвы

Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал, почему считает свой родной город Котлас в Архангельской области лучше Москвы.

«Во-первых, там спокойнее, а мне не нравятся чересчур большие города. Во-вторых, там невероятно медленно летит время. Можешь проснуться в два часа дня, бодрствовать часов восемь, а по ощущениям будет около 17. И никакой усталости! Правда, бывают дни, когда совсем делать нечего – сидишь дома и ждёшь, когда этот день закончится», — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

18-летний Карпов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне защитник принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.