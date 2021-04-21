Защитник ЦСКА Вадим Карпов назвал лучших футболистов в истории ЦСКА.

«Топ-три игрока в истории ЦСКА? Акинфеев. На втором месте – Березуцкие и Игнашевич. Фернандес. На каком языке общаемся с Марио? Когда как. Он хорошо понимает русскую речь, но говорит тяжеловато», — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

18-летний Карпов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне защитник принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков.