Последний клуб АПЛ объявил о выходе из Европейской Суперлиги

«Челси» объявил о выходе из Европейской Суперлиги.

«Челси» может подтвердить, что начал формальные процедуры выхода из группы, разрабатывающей планы на Европейскую Суперлигу. Присоединившись к группе в конце прошлой недели, у нас было время полностью обдумать этот вопрос и мы решили, что наше дальнейшее участие в этих планах не будет в интересах клуба, наших болельщиков или футбольного сообщества в целом», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Таким образом, «Челси» стал последним клубом из АПЛ, который официально покинул Суперлигу. Ранее об этом объявили «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал»

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур».