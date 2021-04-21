Защитник ЦСКА Карпов: в городе меня особо не воспринимали, потому что я из деревни приехал

Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал о своих татуировках.
«Сначала я набил вот эту на руку, но через несколько дней вспотел на тренировке, а под плёнкой над новой тату скопился пот. Я плёнку порвал, пот вылил, тату нужно было заново заклеивать. Когда приехал в салон, подумал, что раз уж я тут, можно ещё что-нибудь сделать. Набил на шее «LOVE» без особого смысла. Ещё тату на английском языке: «Будь верен тому, кто верен тебе» Маски и театр на руке? Это про лицемерие людей. Я же из деревни приехал, и в городе меня из-за этого не особо воспринимали, относились с презрением. Сейчас же люди тянутся сами. Всё завязано на финансах. Я в жизни часто сталкивался с двуличными людьми, поэтому и набил», — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
18-летний Карпов является воспитанником ЦСКА.В нынешнем сезоне защитник принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.
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