Вадим Карпов об отставке Гончаренко: ЦСКА попал в яму, из которой надо было выбираться

Защитник ЦСКА Вадим Карпов рассказал об отставке главного тренера клуба Виктора Гончаренко.

«Узнал, как и вся команда: когда уехали сборники. Расстроился, потому что именно Михалыч пригласил меня в основную команду, у нас были хорошие отношения. Но в последнее время мы попали в яму, из которой надо было выбираться. И руководство приняло такое решение. Команде не хватало эмоций. Не могли обыграть тех, кого должны были», — сказал Карпов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА в марте. Он возглавлял ЦСКА в декабре 2016 года. Под руководством белорусского тренера московский клуб одержал 82 победы в 167 матчах, завоевал Суперкубок России (2018), дважды становился серебряным призером чемпионатов России и дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы сезона-2017/2018. В том же году армейцы дважды обыграли мадридский «Реал» на групповой стадии Лиги чемпионов.

18-летний Карпов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне защитник принял участие в десяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями и получил одну жёлтую карточку. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.