Флик – об игре Шупо-Мотинга: у Левандовски будут проблемы по возвращении в состав

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик пошутил по поводу формы нападающего Эрика Шупо-Мотинга, который в отсутствие травмированного Роберта Левандовски отличился в двух матчах Бундеслиги подряд.
«У Левандовски будут проблемы, когда он вернётся в состав. Сегодня Роберт провёл хорошую тренировку. Мы рады, что он вернётся раньше намеченного срока, у него есть шанс сыграть в субботу», – цитирует Флика Bayern & Germany.
В матче 30-го тура Бундеслиги с «Байером» гол Шупо-Мотинга стал победным.
Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» довольно работой 32-летнего камерунского футболиста и планирует заключить с ним новое соглашение. Действующий контракт Шупо-Мотинга с мюнхенцами рассчитан до лета 2021 года.
Нападающий перешёл в «Баварию» на правах свободного агента осенью 2020 года. Ранее форвард выступал за «Гамбург», «Майнц», «Шальке», «Сток Сити», «ПСЖ» и другие команды.
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