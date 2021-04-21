Флик – об игре Шупо-Мотинга: у Левандовски будут проблемы по возвращении в состав

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик пошутил по поводу формы нападающего Эрика Шупо-Мотинга, который в отсутствие травмированного Роберта Левандовски отличился в двух матчах Бундеслиги подряд.

«У Левандовски будут проблемы, когда он вернётся в состав. Сегодня Роберт провёл хорошую тренировку. Мы рады, что он вернётся раньше намеченного срока, у него есть шанс сыграть в субботу», – цитирует Флика Bayern & Germany.

В матче 30-го тура Бундеслиги с «Байером» гол Шупо-Мотинга стал победным.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» довольно работой 32-летнего камерунского футболиста и планирует заключить с ним новое соглашение. Действующий контракт Шупо-Мотинга с мюнхенцами рассчитан до лета 2021 года.

Нападающий перешёл в «Баварию» на правах свободного агента осенью 2020 года. Ранее форвард выступал за «Гамбург», «Майнц», «Шальке», «Сток Сити», «ПСЖ» и другие команды.