Клубы выходят из Суперлиги, ЦСКА сравнял счёт в финале с «Авангардом». Главное к утру

Европейская Суперлига официально объявила о приостановке турнира, а ЦСКА одержал победу над «Авангардом» и сравнял счёт в финальной серии КХЛ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «МЮ», «МС», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» официально объявили о выходе из Суперлиги.

2. Европейская Суперлига официально объявила о приостановке турнира.

3. ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина.

4. Источник: Спалетти возглавит «Наполи» по окончании сезона.

5. Баскетбольный «Зенит» продлил контракт с главным тренером на три года.

6. Хачанов вылетел с турнира в Барселоне, в трёх сетах уступив британцу Норри.

7. Российские гандболистки разгромили Турцию и квалифицировались на ЧМ-2021.

8. «Шальке» досрочно вылетел из Бундеслиги.

9. Макгрегор думает о приобретении «Манчестер Юнайтед».

10. «Питтсбург» оформил уникальное историческое достижение в НХЛ.

11. «Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» и вернулся в зону Лиги чемпионов.

12. Арина Соболенко вышла во второй круг турнира в Штутгарте.