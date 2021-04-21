Клубы выходят из Суперлиги, ЦСКА сравнял счёт в финале с «Авангардом». Главное к утру

Европейская Суперлига официально объявила о приостановке турнира, а ЦСКА одержал победу над «Авангардом» и сравнял счёт в финальной серии КХЛ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «МЮ», «МС», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» официально объявили о выходе из Суперлиги.
2. Европейская Суперлига официально объявила о приостановке турнира.
3. ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина.
4. Источник: Спалетти возглавит «Наполи» по окончании сезона.
5. Баскетбольный «Зенит» продлил контракт с главным тренером на три года.
6. Хачанов вылетел с турнира в Барселоне, в трёх сетах уступив британцу Норри.
7. Российские гандболистки разгромили Турцию и квалифицировались на ЧМ-2021.
8. «Шальке» досрочно вылетел из Бундеслиги.
9. Макгрегор думает о приобретении «Манчестер Юнайтед».
10. «Питтсбург» оформил уникальное историческое достижение в НХЛ.
11. «Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» и вернулся в зону Лиги чемпионов.
12. Арина Соболенко вышла во второй круг турнира в Штутгарте.
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