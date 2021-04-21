Отстранённый от матчей РПЛ Левников получил назначение в ФНЛ

Судья Кирилл Левников получил назначение на матч 38-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Оренбург» примет «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба турнира. Ранее председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Кирилл Левников отстранён на два матча РПЛ. Он умолчал ЭСК РФС о том, сколько раз в судейскую заходил начальник «Локомотива» Станислав Сухина.



Напомним, экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза предоставила объяснения своих решений по матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак», который обслуживал арбитр Кирилл Левников.



Красно-белые ранее обратились в комиссию с просьбой оценить работу судьи в эпизодах с неназначением пенальти в ворота железнодорожников на 44-й, 52-й и 87-й минутах встречи. ЭСК РФС одобрила решения Левникова, признав их верными.

Хачатурянц: Левников не будет судить два матча в РПЛ, так как не сообщил о Сухине