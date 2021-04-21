Отстранённый от матчей РПЛ Левников получил назначение в ФНЛ

Судья Кирилл Левников получил назначение на матч 38-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Оренбург» примет «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба турнира. Ранее председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Кирилл Левников отстранён на два матча РПЛ. Он умолчал ЭСК РФС о том, сколько раз в судейскую заходил начальник «Локомотива» Станислав Сухина.
Напомним, экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза предоставила объяснения своих решений по матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак», который обслуживал арбитр Кирилл Левников.
Красно-белые ранее обратились в комиссию с просьбой оценить работу судьи в эпизодах с неназначением пенальти в ворота железнодорожников на 44-й, 52-й и 87-й минутах встречи. ЭСК РФС одобрила решения Левникова, признав их верными.
- 21 апреля 2021
-
09:35
-
09:29
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:10
-
08:00
-
07:03
-
06:25
-
05:21
-
04:00
-
03:26
-
02:46
-
02:09
-
01:59
-
01:48
-
01:35
-
01:03
-
01:03
-
00:27
-
00:22
-
00:08
-
00:04
- 20 апреля 2021
-
23:56
-
23:54
-
23:48
-
23:47
-
23:36
-
23:35
-
23:34
-
23:27
-
23:23
-
23:21
-
23:12
-
23:11