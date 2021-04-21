«Баварии» предложили бесплатно подписать Юлиана Дракслера

Немецкий полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер может вернуться на родину по окончании сезона, когда истечёт его контракт.



Как сообщает Footmercato, футболист хотел бы продлить соглашение, однако спортивный директор парижан Леонардо ценит его меньше, чем главный тренер Маурисио Почеттино, и не намерен идти на уступки по условиям договора. В связи с этим агенты Юлиана уже обратились к другим клубам. В частности, они предложили услуги игрока «Баварии», которая, несмотря на вариативность в атакующей линии, может быть заинтересована в бесплатном футболисте такого уровня.



Отмечается, что несколько игроков «Баварии», знакомых с Дракслером по сборной Германии, положительно относятся к потенциальному переходу и уже связались с соотечественником.



Дракслер перешёл в «ПСЖ» в 2017 году, до этого выступал за «Вольфсбург» и «Шальке-04». В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 20 матчах французской Лиги 1, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Юлиан Дракслер покинет «ПСЖ» по окончании сезона