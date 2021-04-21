Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе начал поиск жилья в Мадриде, сообщает Goal. По информации источника, форвард продолжает раздумывать над вариантами продолжения карьеры.



Он поручил своему ближайшему окружению найти подходящую недвижимость в Мадриде. Goal уточняет, что поиск жилья не обязательно связан с возможным переходом в «Реал». Возможно нападающий просто хочет вложить свои денежные средства в недвижимость.



В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 40 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и 10 результативными передачами.



Ранее сообщалось, что Французский «Пари Сен-Жермен» не может договориться о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе. Клуб готов продать форварда за € 120-150 млн. Ранее парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн.

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