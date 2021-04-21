Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Килиан Мбаппе начал поиск жилья в Мадриде

Килиан Мбаппе начал поиск жилья в Мадриде
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе начал поиск жилья в Мадриде, сообщает Goal. По информации источника, форвард продолжает раздумывать над вариантами продолжения карьеры.

Он поручил своему ближайшему окружению найти подходящую недвижимость в Мадриде. Goal уточняет, что поиск жилья не обязательно связан с возможным переходом в «Реал». Возможно нападающий просто хочет вложить свои денежные средства в недвижимость.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 40 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 33 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Французский «Пари Сен-Жермен» не может договориться о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе. Клуб готов продать форварда за € 120-150 млн. Ранее парижане рассчитывали получить за футболиста до € 200 млн.

Президент «ПСЖ»: у Неймара и Мбаппе нет причин для ухода из клуба
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021